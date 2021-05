GKv en NGK doen mee zonder stemrecht in Raad van Kerken

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken worden per 1 juni ‘geassocieerd lid’ van de Raad van Kerken in Nederland.

Amersfoort

In de Raad van Kerken werken zeventien kerkgenootschappen samen, waaronder de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Dit worden er nu dus negentien, al worden dit er straks weer achttien als het fusieproces tussen de beide gereformeerde kerken is afgerond. ‘Geassocieerd lid' houdt in dat GKv en NGK wel mogen meepraten, maar geen stemrecht hebben. Beide kerken kiezen hier zelf voor, lieten ze in november weten, toen ze besloten toe te treden. ‘We begonnen de verkenningstocht samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Voor hen bleek de stap te groot om lid te worden en we willen ook de band met de CGK houden', zei Hillie van der Streek, lid van de deputaten kerkelijke eenheid, hier destijds ove..

