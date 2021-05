Kerk moet excuses aan Palestijnen maken, vindt een groep predikanten van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet excuses maken aan het Palestijnse volk. Dat is de oproep van vijf protestantse predikanten aan het kerkbestuur. ‘De kerk heeft het te weinig opgenomen voor wie lijden onder de staat Israël.’

Israëlische soldaten in de straten van Hebron, een stad op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Palestijnen demonstreren al dagen nadat Palestijnse families in Oost-Jeruzalem uit hun huizen zijn gezet. Vijf predikanten uit de Protestantse Kerk vinden dat de kerk excuses moet maken aan de Palestijnen die lijden onder de Israëlische overheersing.

Drachten

De strijd tussen Israël en de Palestijnen zorgt wereldwijd voor verdeeldheid, ook in kerken. De Protestantse Kerk heeft in de grondslag de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël vastgelegd. Die komt voort uit de bijbelse binding met het Joodse volk en is een gevolg van de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden door nazi-Duitsland. De kerk wil benadrukken Joden als broeders en zusters te zien. De tekst in de kerkorde is voortdurend onderwerp van discussie omdat een deel van de PKN vindt dat hierdoor het leed van de Palestijnen niet wordt gezien.

Vorig jaar beleed de grootste protestantse kerk van Nederland schuld voor haar rol in de Tweede Wereldoorlog. De PKN erkende nalatig te zijn geweest in het beschermen ..

