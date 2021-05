Nieuwe indeling van de 28 regio’s: deze kerken gaan na de fusie samenwerken

Nijkerk

Aan wie kunnen we hulp vragen als er problemen zijn in de kerk? Met welke kerken kan er gezamenlijk een jeugdwerker worden aangesteld? Gemeenten van de twee fuserende kerken weten waar ze aan toe zijn, nu ze zijn ingedeeld in 28 nieuwe regio’s. Dat zijn samenwerkingsverbanden binnen het landelijke kerkverband - bij de vrijgemaakten heten dat nu nog classes, na de fusie heten dat regio’s - op regionaal niveau, meestal met zo’n tien tot vijftien kerken. Met de fusie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, moet de indeling op de schop. Omdat de vrijgemaakten met 261 gemeenten veruit in de meerderheid zijn, was het zaak de 88 Nederlands-gereformeerde kerken een beetje gunstig te verdelen. Dat hou..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .