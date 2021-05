Vier christenen in Indonesië onthoofd door islamitische extremisten

Vier christenen op het Indonesische eiland Sulawesi zijn dinsdag onthoofd door islamitische extremisten. De onthoofdingen vonden plaats in het dorp Kalimago, in Centraal-Sulawesi.

Ermelo

Volgens persbureau AP is er sprake van vijf daders. De vier christelijke boeren waren daar aan het werk op een koffieplantage, schrijft de katholieke nieuwssite UCA News.

In dezelfde provincie werden in november vorig jaar ook al vier christenen vermoord. De aanvallen werden uitgevoerd door leden van de terroristische beweging East Indonesia Mujahedin.

De moorden zijn ‘een absolute schok voor gelovigen in Centraal-Sulawesi’, zegt Ari Hartono, die vanuit Indonesië betrokken is bij Open Doors, een organisatie die opkomt voor christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hartono roept op voor de kerkleider in het dorp en de families van de slachtoffers te bidden.

Of de aanval religieus gemotiveerd was, is ..

