Gods koninkrijk begint in je wijk: ‘Breng je buurt tot bloei, zonder verborgen agenda’

Gelovigen hebben veel te brengen in hun eigen buurt, maar ze weten vaak niet hoe. De ‘challenge’ #koninkrijkinjewijk helpt mensen daar stapjes in te zetten.

Ede

Hoe kun je het goede doen in je eigen buurt? Het is een vraag waar veel christenen mee rondlopen, zonder daar echt een duidelijk antwoord op te vinden, merkt Mieke Griffioen. Zij is betrokken bij de stichting R3NEW (zie kader) en projectleider van #koninkrijkinjewijk, een initiatief dat christenen een duwtje in de rug wil geven om ‘verbinding en herstel’ in hun directe omgeving te brengen. Door middel van een ‘challenge’ worden mensen uitgedaagd om tussen Hemelvaart en Pinksteren opdrachten uit te voeren. Het gaat volgens Griffioen om ‘simpele, kleine uitdagingen’ waarmee mensen kunnen bijdragen aan ‘herstel in hun wijk’.

herstellersR3NEW is een non profit stichting die christenen wil helpen het goede in hun eigen dorp of wijk te doen. He..

