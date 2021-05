Waarom het abortusdebat in de VS nog niet over is

In Nederland is abortus politiek een gepasseerd station, in Amerika allerminst. Dat vindt opiniemaker Marvin Olasky van het conservatieve christelijke nieuwsmagazine World.

Asheville

Susan Olasky richtte in 1984 het Austin Crisis Pregnancy Center op; haar man Marvin en zij bleven daarbij betrokken tot de millenniumwisseling. Marvin Olasky is journalist en al decennia lang boegbeeld van het Amerikaanse nieuwsmagazine World. Het blad en de site staan conservatief en doorgaans Republikeins in de wereld. Toch schreef ook Olasky bijna twintig jaar nauwelijks over abortus, moest hijzelf deze week toegeven.

Maar daar komt nu verandering in. Een pas verschenen boek, Abortion at the Crossroads, opende hem de ogen over de realiteit van abortus in het Amerika van nu. Niet alleen de praktijk gaat onverminderd door, de politieke discussie ook. De overgang van het presidentschap van Trump naar Biden betekent ethi..

