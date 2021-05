Christenen zijn prominent vertegenwoordigd in de Oekraïense politiek

Rivne

In het oosten loert het Russische leger; vanuit het westen rukken de regenboog-ideologen op; en in het eigen land regeert koning Corruptie. Zo bekijken christenen in Oekraïne hun eigen context, blijkt uit een rondgang die Jayson Casper maakte voor het Amerikaanse magazine Christianity Today.

Van de 41,5 miljoen Oekraïners is ruim 85 procent christen. Formeel hoort bijna tweederde van die gelovigen bij een orthodoxe kerk; in Oekraïne is die gesplitst in drieën: een hoort bij het patriarchaat van Moskou, een als zelfstandige kerk bij dat van Constantinopel en dan is er nog een kleine aparte Oekraïens-orthodoxe kerk.

Negen procent is Grieks-katholiek, ruim een procent rooms-katholiek en twee procent (ongeveer driekwart miljoen ..

