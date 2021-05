Lutheranen kiezen transgender bisschop

De Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) is de eerste grote Amerikaanse kerk die een transgender als kerkelijk leider heeft gekozen. Megan Rohrer (1980), die zich hij noch zij noemt, maar met het genderneutrale 'they' wil worden omschreven, wordt bisschop van de kerk in Californië en het noorden van Nevada. In 2014 was Rohrer ook al de eerste lutherse transgender voorganger. De ELCA is met 4 miljoen leden het grootste lutherse kerkgenootschap in de VS. Voor Rohrer wijst de bisschopsverkiezing op 'de oneindige liefde die God heeft voor Hun fantastisch diverse schepping'. <