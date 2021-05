Ex-monnik in Egypte terechtgesteld wegens moord op bisschop

Een voormalige koptisch-orthodoxe monnik is in Egypte terechtgesteld wegens de moord op bisschop Epiphanios in 2018. De doodstraf, waartoe hij in juli 2020 in hoger beroep werd veroordeeld, werd in de gevangenis uitgevoerd.

Caïro

Bisschop Anba Epiphanios was abt van het klooster Macarios in Wadi al-Natrun, in de woestijn tussen Caïro en Alexandrië, dat in de vierde eeuw werd gesticht. Hij had veel aanzien in de koptisch-orthodoxe kerk, ook vanwege zijn wetenschappelijke publicaties. Bovendien was hij zeer actief in de oecumenische en interreligieuze dialoog.

Hij werd in juli 2018 op 64-jarige leeftijd dood in een gang van zijn klooster gevonden, liggend op de grond en met bloedende hoofdwonden.

De dader was volgens de Egyptische rechtbank een voormalige monnik uit hetzelfde klooster. De Egyptische autoriteiten wijzen omfloerst op ‘onenigheden’ als reden voor de moord. Egyptische media spreken over overtredingen van de monastieke regels of mogel..

