‘Verlosser’ met voorzittershamer: wie is de nieuwe synodepreses van de Duitse protestantse kerk?

Met de 25-jarige Anna-Nicole Heinrich als synodepreses willen de protestanten in de Bondsrepubliek afrekenen met drie trends: massale kerkverlating door vooral jongeren, de mannelijke dominantie in machtscentra en de politieke koehandel rond kerkelijke topfuncties.

Regensburg

54 jaar en acht dagen jonger dan haar voorgangster is de nieuwe synodepreses van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD). Maar dat op zich zegt weinig, vindt Anna-Nicole Heinrich. ‘Ik heb weliswaar minder dan een derde levenservaring dan Irmgard Schwaetzer, maar hoop toch niet tot mijn jong zijn gereduceerd te worden.’

Zaterdag koos de evangelisch-lutherse kerk in Duitsland Heinrich tot synodepreses. Ze kreeg 75 van de 124 stemmen, slechts 31 gingen er naar haar mededingster Nadine Bernshausen uit Marburg. Die verslagen tegenkandidate is 41 en prominent lid van de Duitse Groenen. Heinrich is dat niet en benadrukte dat ook in de Duitse media. ‘Ik hoor bij geen enkele politieke partij en zal mij er ook niet mee engageren.’

Haar lee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .