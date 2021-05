'Geest maakt beter mens van je'

‘Pasen en Pinksteren zijn allebei machtige heilsfeiten. Pasen gaat over de nieuwe stand van zaken die in Christus werkelijkheid is geworden, Pinksteren over de Geest die dit ook realiseert in ons leven. Je zou daarom ook kunnen zeggen: Pasen gaat over het heil buiten ons, Pinksteren over het heil in ons. De Geest vervult ons, woont in ons hart, beheerst ons. Dan zijn we niet dronken van de wijn, maar dronken van de Geest.

In de bevindelijk-gereformeerde traditie is veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest in onze ziel. Het heil moet worden toegepast, dat is de wedergeboorte. Hoe je weet of de Geest in je ziel werkt? Het is net zoiets als de liefde, zou ik zeggen. Je kunt het niet narekenen, maar je weet het wel. Het is een i..

