Bunschoten ‘halveert’ het beieren bij begrafenissen na klachten

Bunschoten

Dat schrijft burgemeester Melis van de Groep in een brief aan de gemeenteraad. Dit besluit volgt na geklaag door enkele bewoners van de omliggende Bilderdijkstraat, die het klokgelui als hinderlijk, want ‘monotoon en indringend’, ervaren. Ook zeggen de bewoners dat het aantal begrafenissen de afgelopen tijd is toegenomen. Vanaf 2009 wordt de grote klok van de Sint Catharinakerk, het gebouw van de Hervormde Gemeente, bij iedere begrafenis in Bunschoten twee keer geluid. Bij aanvang van de afscheidsdienst, in welke kerk deze ook plaatsvindt, en als de rouwstoet zich naar de begraafplaats begeeft. Het luiden stopt wanneer de rouwstoet daar arriveert. Van de Groep noemt het klokgelui een ‘belangrijke traditie’, maar wil tegelijk de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .