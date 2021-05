Een verzonken kerk in Mexico is door droogte weer te zien

El Zangarro

De kerk van het plaatsje El Zangarro verdween in 1979 onder water van een stuwmeer na de bouw van een dam die overstromingen in de regio moest voorkomen. Op foto’s die de Mexicaanse krant Milenio publiceerde, is te zien dat de beschadigde kerk Virgen de los Dolores grotendeels boven het water uitsteekt. Omwonenden varen met bootjes naar het gebied in de staat Guanajuato om de negentiende-eeuwse kerk met eigen ogen te zien.



beeld epa / Luis Ramirez

De kerk verdween in 1979 onder water nadat president José López Portillo instemde met de bouw van de Purísimadam. De autoriteiten besloten tot de bouw van de dam om grote overstromingen in de regio te voorkomen. Jaren eerder overstroomde het plaatsje Irapuato, zo’n 25 kilometer verdero..

