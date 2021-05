Filosofiestudente Heinrich (25) is de nieuwe preses van de EKD-synode

De 25-jarige filosofiestudente Anna-Nicole Heinrich is zaterdag verkozen tot nieuwe preses van de synode van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD).

Regensburg

Heinrich is aangesteld voor een periode van zes jaar. De Beierse studente is tevens werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de leerstoel voor praktische theologie en homiletiek aan de Universiteit van Regensburg. Verdere digitalisering van de kerk is een van de speerpunten van Heinrich, die tijdens de vorige EKD-synode al deelnam als jeugdafgevaardigde. In een tweet laat Heinrich weten dat haar smartphone ‘op ontploffen staat’ door alle ontvangen gelukwensen en dat ze uitkijkt naar wat komen gaat. De Beierse bisschop Bedford-Strohm zegt in een reactie ‘trots’ op de verkiezing van Heinrich te zijn.

Heinrich is de opvolger van de ervaren politica Irmgard Schwaetzer, die vanwege haar leeftijd (79), na acht jaar prese..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .