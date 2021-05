Diversiteit als ketterij

Racisme staat hoog op de agenda in de Verenigde Staten. Ook op de christelijke hogescholen en universiteiten. Die willen best werk maken van diversiteit. Maar het valt niet mee. ‘Dan krijg je te horen dat je geen teamspeler bent.’

Lawrence Burnley wilde ontslag nemen. In zijn eerste twee jaar als vicepresident voor diversiteit en interculturele relaties op Whitworth University in Spokane, Washington, had hij vooruitgang geboekt. Hij had regelmatig overleg met het bestuur over rassen- en genderkwesties en hij mocht een adviseur inhuren om onderzoek te doen naar de sfeer op de campus.

Maar die primeurs zorgden ook voor ongemak. ‘Jij bent de bron van deze verstoring. Jij zorgt ervoor dat mensen zich ongemakkelijk gaan voelen’, zegt Burnley. ‘In christelijke termen: in zekere zin word je gezien als een ketter.’

Ongeveer de helft van de instellingen die zijn aangesloten bij de Raad van Christelijke Colleges en Universiteiten (CCCU) – dat zij..

