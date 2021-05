'Lhbti is nauwelijks bespreekbaar'

Amersfoort

De meeste gevestigde kerken in Europa zijn ‘onvoldoende inclusief’ voor lhbti’ers, vinden de opstellers van de Regenboog Index op basis van hun onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd. Bovenaan de ranglijst eindigde een klein Fins kerkje, opgericht door lhbti’ers zelf. Onderaan bungelt de Rooms-Katholieke Kerk van Polen, waarin een bisschop een vergelijking trok tussen homo’s, transgenders en interseksuele mensen én ‘het gevaar van het communisme’.

Met plaats vijf scoort de Protestantse Kerk in Nederland hoog op de index. Een stuk lager staat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland - plaats 30. Twee lhbti’ers vertellen over hun ervaringen met uitsluiting in hun kerk.

‘In mijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .