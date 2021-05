Financiën kerken blijven op peil

Amersfoort

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad. De pijn zit hem vooral in de misgelopen huurinkomsten, al verschilt dat sterk per lokale gemeente. Het scheelt nogal of je een oud kerkgebouw hebt in het centrum, nieuwbouw aan de rand of geen eigen kerk. De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) schat dat protestantse gemeenten op dat vlak gemiddeld 37 procent minder binnenkregen. Het Leger des Heils houdt rekening met een gat van drie tot vijf ton, vooral doordat de honderd kledingwinkels niet open konden. Verschillende kerken en gemeenten konden overigens succesvol een beroep doen op overheidssteun om kosters en ander personeel uit te betalen.

Ook uit collecten liepen kerken inkomsten mis, doordat er wein..

