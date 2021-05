Zweden wil een inclusieve kerk organiseren aan de hand van de Regenboogsleutel

Uppsala

Op de Rainbow Index of Churches in Europe (RICE) staat een klein Fins kerkje bovenaan. Maar dat is dan ook een aparte kerk voor lhbti’ers. Van de grotere kerken is de Kerk van Zweden, met een kleine zes miljoen leden, de meest inclusieve kerk van Europa. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom weet en deel mag zijn van de kerk’, zegt Erik Gyll. Gyll is werkzaam bij de Kerk van Zweden en heeft de thema’s gender, gelijkheid en lhbti in zijn portefeuille. Die onderwerpen zijn verweven met de theologie van de kerk, zegt hij. ‘Wij zijn geroepen om, in navolging van Jezus, mensen vrijheid te geven.’

De evangelisch-lutherse kerk bezint zich al tientallen jaren op thema’s als homoseksual..

