Idealen en dromen hebben in deze seculiere tijd een theologische intensiteit

De anekdote wil dat Jan Marijnissen, de oud-SP-politicus, op een basisschool te gast was en met kinderen sprak over wat ze later wilden worden. Al snel ging het over veel geld, verre vakanties, topvoetballers, fotomodellen, influencers. Kortom, de verbeelding van verwende mensen. Op een gegeven moment was voor Marijnissen de maat vol. Hij hield een pleidooi voor goede vrachtwagenchauffeurs, voor loodgieters die van hun vak houden, voor bevlogen leraren. Omdat dat realistischer is, omdat de samenleving daarop wacht, omdat je daar veel gelukkiger van wordt. In de anekdote kreeg Marijnissen daarna op z’n kop van de juf: ‘Kinderen moeten groots kunnen dromen en het hoogste willen halen.’ Idealen en dromen hebben in deze seculiere tijd inderd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .