Kerkelijke inkomsten in coronatijd: het leek dramatisch, het blijkt mee te vallen

‘Toen corona uitbrak en we geen diensten meer konden houden, dachten we: wat gaat dat worden?’, vertelt dominee Antonie Holleman van de Kerk van de Nazarener, een evangelisch kerkverband dat in Nederland zestien plaatselijke gemeenten telt. Daarmee verwoordt de voorganger wat vorig jaar in talloze kerkenraadskamers en pastorieën zal zijn gedacht: hoe knopen we als gemeenschappen de eindjes aan elkaar, als nauwelijks nog iemand naar de kerk mag?

Als eersten luidden de migrantenkerken de noodklok. Reeds in mei vorig jaar bleek een in de haast opgericht steunfonds totaal onvoldoende om de terugge..

