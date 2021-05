Contemplatie in de nieuwe Prayer Course. ‘Kerkgangers hebben meer behoefte aan het meditatieve gebed’

Op Hemelvaartsdag lanceren 24-7 Prayer NL en Alpha Nederland een vernieuwde Prayer Course. Net als in de vorige editie kan een groep gelovigen in thema-avonden stilstaan bij het Onze Vader-gebed. Nieuw zijn de twee extra avonden: een algemene eerste avond waarin de vraag ‘waarom bidden’ centraal staat en een avond over contemplatie.

Driebergen-Rijsenburg

‘We merken dat kerkgangers meer behoefte hebben aan stilte en het meditatieve gebed’, zegt Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. ‘De christelijke wereld in de volle breedte is meer geïnteresseerd in de rijkdom van de meer liturgische kerken, waaruit ook het contemplatieve gebed komt.’De andere zes avonden gaan over de thema’s: aanbidding, vragen, voorbede, onbeantwoord gebed, luisteren en geestelijke strijd.

gemeentekringen

De Prayer Course is ontworpen om als kerkleden in gesprek te gaan over gebed en ook het persoonlijke gebedsleven te verdiepen. ‘De Prayer Course is al jaren geliefd. Kerkleden willen blijkbaar graag geholpen worden bij het vormgeven van hun gemeentekringen hierover’..

