Hoe toegankelijk zijn Europese kerken voor lhbti-mensen? Dat verschilt nogal

De regenboogindex voor kerken laat zien hoe lhbti-inclusief kerken in Europa zien. De verschillen zijn groot, van haatpredikende bisschoppen in Polen tot een aanmoedigingsprijs voor de meest lhbti-inclusieve gemeente in Zweden.

Amsterdam

Kunnen homo’s met een relatie aan het avondmaal? Spreekt de kerk zich publiekelijk uit tegen homogeweld, of doen kerkleiders juist uitspraken die geweld tegen homo’s aanwakkeren? Kerken in Europa verschillen nogal in hun houding tegenover lhbti’ers - homo’s, lesbi’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Om in kaart te brengen hoe inclusief de kerken zijn, verschijnt zaterdag de Rainbow Index of Churches in Europe (RICE).

Heleen Zorgdrager en Rein Brouwer van de Protestantse Theologische Universiteit deden het onderzoek voor de index, met behulp van christelijke lhbti’ers uit heel Europa. Zorgdrager: ‘We hebben de vragenlijsten expres niet voorgelegd aan het secretariaat van kerken, of aan kerkleiders. Want we vermoed..

