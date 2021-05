Facebook verwijdert het account van een conservatieve katholieke website

Socialemedia-gigant Facebook heeft het account van de conservatieve katholieke website LifeSiteNews definitief verwijderd. Facebook beschuldigt de nieuwssite ervan ‘valse informatie over COVID-19 te publiceren die zou kunnen bijdragen aan lichamelijk letsel.’ Dat is in strijd met het beleid dat Facebook voert. Volgens marketingdirecteur Rebekah Roberts van LifeSiteNews komt het bericht niet uit de lucht vallen, maar verwachtte ze dit al maanden; de site werd in februari al verbannen van Youtube.

Roberts is van mening dat dit indruist tegen het recht op meningsuiting: ‘Facebook heeft elke stem tot zwijgen gebracht die tegen zijn overtuiging en agenda ingaat.’ Ze moedigt lezers aan de connectie met de site te houden via andere platforms, en door in te schrijven op de dagelijkse e-mails.

In het bericht van Facebook aan LifeSiteNews wordt met name gewezen op een opinieartikel, dat nog wel steeds op de website staat, waarin Covid-vaccins dodelijk worden genoemd voor sommige mensen. Volgens de site religionnews is het artikel inderdaad misleidend, omdat het rapporten aanhaalt van mensen die stierven na hun vaccinatie; die rapporten leveren zelf echter geen bewijzen, iets wat de auteur niet benadrukt.

