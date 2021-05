Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verliezen in 2020 recordaantal leden

Leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ten Boer. Het landelijke kerkverband verloor in 2020 een recordaantal leden.

Zwolle

Uit cijfers van Steunpunt Kerkenwerk blijkt dat het aantal leden in 2020 uitkwam op 110.347. Dat zijn er 2262 minder dan het jaar daarvoor. In 2019 was het verlies met 2014 leden ook al groot, maar tot nu toe werd het grootste verlies geleden in 2018. In dat jaar liep het ledental terug met 2153.

Sinds het jaarlijkse Handboek niet meer wordt uitgegeven is onbekend waaraan de kerken deze leden hebben verloren. Niet langer wordt bijgehouden of dat te maken heeft met sterfte, vertrek naar andere kerkverbanden, of dat mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd zonder een andere kerk te hebben gevonden.

