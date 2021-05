'We willen volwaardige theologische opleiding zijn'

De School of Divinity, een kleinschalige theologische opleiding in Amsterdam, verandert zijn naam in de School of Theology. Decaan Laura Dijkhuizen ziet het als het slotakkoord van een periode van verbetering.

Amsterdam

Waarom een andere naam?

‘Samen met twee andere opleidingen heeft de Amerikaanse theoloog Samuel Lee de School of Divinity in 2006 opgericht onder de vlag van de Foundation Academy of Amsterdam. Dat was toen een heel logische naam. Een paar jaar geleden ben ik gevraagd om de opleiding eens onder de loep te nemen, en kwamen we tot de conclusie dat de term 'divinity’ in Europa niet de herkenning oproept die het in de Verenigde Staten heeft. Het is lastig te vertalen, en het sluit niet echt aan bij de universiteiten, die het over ‘theology’ hebben. Dat kan doorstroming of vrijstellingen in de weg zitten, zeker voor mensen zonder verblijfsvergunning, waarvoor we nu juist zijn opgericht.'

