Hand van Constantijn heeft 38 centimeter van wijsvinger weer terug

Een enorme hand van de Romeinse keizer Constantijn (ca. 275-337) heeft zijn wijsvinger teruggekregen. In de Capitolijnse Musea in Rome staat een bronzen hand van ruim anderhalve meter hoog uit de vierde eeuw, waarvan tot nu toe de helft van de wijsvinger ontbrak. Tot voor kort was er geen spoor van te ontdekken, totdat onderzoekers in Parijs een bronzen vinger van 38 centimeter tegenkwamen in het depot van het museum het Louvre. Al snel brachten ze hun vondst in verband met de hand in Rome, waarmee het nu is herenigd.