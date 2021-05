Ontvoerde Luther zat niet stil

Vandaag is het precies vijfhonderd jaar geleden dat reformator Maarten Luther werd ‘ontvoerd’ en bijna een jaar in kasteel de Wartburg zat. Hij bleef gewoon doorwerken, en vertaalde onder meer het Nieuwe Testament in het Duits.

Kampen

Maarten Luther is een van de hoofdrolspelers bij het ontstaan van het protestantisme. Dat is nooit zijn bedoeling geweest, toen hij in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat bekendmaakte. De kerk hervormen, dat was wat hij wilde. Aflaten om je zonden af te kopen, daar moest deze augustijner monnik niets van hebben. De positie van de paus was hem ook een doorn in het oog.

De Katholieke Kerk was helemaal niet blij met de stellingname van Luther, en paus Leo X deed hem daarom in januari 1521 in de ban. Keizer Karel V vroeg Luther daarop in april onder vrijgeleide naar de Rijksdag te Worms te komen, om zijn mening te herzien. Luther kwam, maar herriep zijn stellingen niet. Hij kon niet anders, zou hij volgens de overlevering hebben gez..

