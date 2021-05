Fins christen-democratisch parlementslid vervolgd om citeren bijbeltekst

Helsinki

Räsänen is aangeklaagd voor drie uitspraken, waarvoor ze elk maximaal twee jaar gevangenisstraf kan krijgen. In 2004 schreef ze in een brochure dat homoseksuele relaties het christelijke mensbeeld verstoren. In 2018 zei ze in een tv-interview alleen ruimte te zien voor een huwelijk tussen man en vrouw, nadat de presentator haar had gevraagd hoe zij dacht dat Jezus naar het huwelijk keek. Een jaar later liet ze via een bericht op Twitter weten het niet eens te zijn met de deelname van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Finland aan een lhbt-evenement. Ze postte hierbij een foto met een Bijbeltekst uit Romeinen 1, waarin staat dat homoseksuele relaties ‘niet natuurlijk’ zijn.

In een verklaring zegt Räsänen het ‘niet te kunnen accepteren..

