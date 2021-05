Oosterse christenen vieren Pasen. ‘Ons leven is niet mogelijk zonder Christus’

Afgelopen zondag was het Pasen voor christenen in verschillende oosterse kerken die de juliaanse kalender uit 45 voor Christus volgen in plaats van de in het Westen overgenomen gregoriaanse kalender uit 1582.

Van Jeruzalem tot Moskou, van Bagdad tot Athene werd de opstanding van Christus gevierd, zowel in de verschillende Orthodoxe kerken als in Grieks-Katholieke kerken die in kerkelijke gemeenschap met Rome zijn.

De ereprimaat van de Oosters-Orthodoxe christenen, patriarch Bartholomeüs I vierde Pasen tijdens de Heilige Liturgie in de kerk van Sint-Joris in Istanbul. Wegens de strenge lockdown in Turkije was het aantal toegestane deelnemers beperkt.



Een orthodoxe priester zegent op paasochtend eieren en koeken buiten de Oekraïense Grieks-katholieke kathedraal van Kiev. Deze Grieks-katholieken volgen de byzantijnse liturgie en kalender, maar staan in volledige kerkelijke gemeenschap met de paus van Rome. - beeld afp / Sergei Supinsky

