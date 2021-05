'Gods liefde is niet overgegaan'

‘Als christen was ik altijd wel actief geweest, maar er ontbrak nog iets, voelde ik. Ik ben wel een paar keer naar Opwekking geweest, maar dat vond ik te massaal. Toen ik een paar jaar later de zomerconferentie van New Wine ontdekte, raakte me dat. Het gaf me een breder perspectief, en ik zag het plan van God met deze wereld. Het leven met de Heilige Geest was geen theorie meer, maar een levend evangelie geworden.

Van nature beleef ik de veertigdagentijd intensiever dan de tijd naar Pinksteren. In de Stille Weekcommissie van onze kerk organiseren we korte diensten, vaak niet langer dan een halfuur, waarin we bidden, zingen, en vooral stil zijn. De nadruk ligt dan op het lijden en de uitzichtloosheid. Die aandacht daarvoor, dat vind ..

