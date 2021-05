Goed, dan kun je bewijzendat God bestaat. En dan?

Uit de natuur kun je weten dat er een God is, zeiden de oude theologen. De grote voorman van de Intelligent Design-beweging Stephen C. Meyer pakt in zijn boek Return of the God Hypothesis die uitdaging weer op: het heelal, de oerknal, mijn DNA – ze wijzen onmiskenbaar op een intelligente Macht.

Het was een tijdje nogal stil rondom Intelligent Design. Het idee dat je in de miljarden jaren evolutie de hand van een Ontwerper kunt zien, had in de jaren nul het tij eventjes mee en kende ook in Nederland zijn aanhangers. In 2005 kwam minister van Onderwijs Maria van der Hoeven zelfs even met het idee om Intelligent Design een plekje te geven in de biologieles. Maar zeker nadat in 2008 nanofysicus Cees Dekker de theorie vaarwel had gezegd, doofde in Nederland de interesse behoorlijk uit. We moeten het onder gelovige wetenschappers nu vooral doen met theïstisch evolutionisten en een enkele creationist.



Of het nieuwe boek van Mr. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .