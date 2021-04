Waarom orthodoxe christenen pas dit weekend Pasen vieren

Het is zondag Pasen. Niet voor de meerderheid van de christenen wereldwijd, wel voor de 220 miljoen oosters-orthodoxe gelovigen. Waarom vieren ze dat nu pas? En ieder jaar voltrekt zich een goddelijk wonder in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Het licht van Pasen reist dan letterlijk per vliegtuig de hele orthodoxe wereld over.