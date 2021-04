Kaduna

Zwaarbewapende mannen van de islamitische Fulani-stam vielen zondag een baptistenkerk binnen in Kaduna, een deelstaat in het noorden van Nigeria. Een kerkganger werd vermoord, een ander raakte gewond en vier vrouwen zijn ontvoerd door de mannen. Het geweld neemt toe in de deelstaat. Volgens de christelijke mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) hebben christenen in Kaduna het bijzonder zwaar. Dit jaar zijn 35 leden van de baptistenkerk in Kaduna vermoord en 145 leden ontvoerd. Nigeria staat op nummer 9 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. <

