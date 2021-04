De Willibrorduskerk van Boerhaar is een juweeltje gebouwd op rijke grond

Waarin een klein dorp groot kan zijn. Twee straten, een kerk en een restaurant, dan heb je het Sallandse dorp Boerhaar wel gezien. Maar die Willibrorduskerk is niet zomaar een kerk; het is een juweeltje, dat jarenlang het middelpunt vormde van het rijke roomsche leven. Dorp en kerk waren hier innig met elkaar verbonden. Ontmoette je iemand die van de Boerhaar kwam, dan kon je er vergif op innemen dat hij of zij katholiek was. Het leven was prettig overzichtelijk: als de kerkklok luidde, ging je naar de kerk.

Koster Herman Logtenberg (64) weet er alles van. Hij is een telg uit een horecafamilie, die een restaurant drijft aan de overkant van de kerk. Zelf werkte hij in de bouw en was hij in de kerk actief als misdienaar en begraafplaatsbehe..

