Hillsong pastor Barrett vertrekt na sexy Instagram-foto

Pastor Darnell Barrett (32) vertrekt bij Hillsong Church nadat hij een weinig verhullende foto via Instagram deelde met een dertigjarige vrouw die vrijwilligerswerk deed in zijn kerk in New Jersey.

Barrett maakte twee foto’s van zichzelf in de spiegel, zonder shirt en in een strakke witte Nike-legging. Bij de foto, die hij met al zijn volgers deelde in zijn ‘story’, voegde hij een tekst over zijn strijd met depressie en angst. Vervolgens stuurde hij de foto’s afzonderlijk naar zijn ‘beste vrienden’. Onder de ontvangers selecteerde hij ook een vrouw die weleens vrijwilligerswerk had gedaan in de kerk.

Barrett stuurt er snel een bericht achteraan, met de boodschap dat hij de foto per ongeluk ook naar haar had gestuurd. De vrouw voelt zich beledigd en typt: ‘denk jij dat ik niet begrijp waar je mee bezig bent?’ Ze vermoedt dat de pastor de foto naar haar stuurt om te kijken of ..

