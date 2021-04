Waarom vinden refo’s kerkgang zo belangrijk? ‘Naar de kerk gaan is niet maar een of andere liefhebberij’

Tot deze week gold voor kerkdiensten een maximum van dertig bezoekers. Dat blijft de regel, alleen mogen grotere kerkgebouwen vanaf nu maatwerk toepassen. Maar al wekenlang verwelkomen heel wat reformatorische kerken elke zondag meer dan honderd bezoekers per dienst – niet alleen in Staphorst of Krimpen aan den IJssel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Waarom vinden refo’s kerkgang zo belangrijk?

Kerkgangers voor de Goede Vrijdagdienst in de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente op Urk.

Natuurlijk, veel reformatorische kerkgebouwen zijn groot. Duizend plaatsen lijkt eerder regel dan uitzondering. In de meeste kerken is momenteel per dienst nog geen kwart bezet, dus zeggen dat bevindelijk-gereformeerden zich niets van corona aantrekken, klopt simpelweg niet.

Dat neemt niet weg dat ze een uitzondering vormen, want ook in andere kerkgenootschappen zijn er grote gemeenten, waar nu in vrijwel alle gevallen maximaal dertig mensen samenkomen. De rest zit thuis.

Wie reformatorische kerkbestuurders zelf vraagt waarom ze per se willen dat alle gemeenteleden in ieder geval eens in de twee weken een kerkdienst kunnen bezoeken, krijgt vaak een aantal antwoorden te horen.

Thuis meekijken is heel anders en lastig in gezinsverband.

We voel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .