Weer fysieke samenkomsten tijdens Nacht van Gebed

Ermelo

Vorig jaar waren er vanwege de coronacrisis tijdens de nacht uitsluitend livestreams, maar dat wordt dit jaar grotendeels losgelaten, meldt Open Doors, die de Nacht van Gebed organiseert. In de nacht van 4 op 5 juni kunnen bidders weer terecht in hun eigen kerkgebouwen.

Nu de pandemie ‘geleidelijk aan kan worden teruggedrongen’, is er volgens Open Doors-directeur Maarten Dees weer ruimte om in kerkgebouwen samen te bidden. ‘Gebed is harder nodig dan ooit’, vindt hij. ‘Fysiek samenkomen om te bidden stimuleert onze broodnodige verbondenheid met broeders en zusters in het wereldwijde lichaam van Christus.’

De Nacht van Gebed ..

