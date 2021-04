Australische premier reageert op ophef over zijn geloof. ‘Mijn woorden zijn vertekend’

(beeld Epa/joel Carrett Australia and new Zealand out)

Sydney

Scott Morrison, leider van de Conservatieve Partij, was 20 april gastspreker op de nationale conventie van christelijke kerken. Daar zei hij ‘geroepen te zijn Gods werk te doen als premier’. Vrijdag was hij te gast bij het radiostation 2GB in Sydney. Hij vertelde daar dat hij bedoelde te zeggen dat christenen geloven ‘dat alles wat je in je dagelijks leven doet, deel is van je christelijke bediening’. ‘Niemand anders dan het Australische volk heeft besloten wie het land zou regeren.’

Morrison zei in de radiouitzending teleurgesteld te zijn dat zijn toespraak zo vertekend is door mensen ‘die beter hadden moeten weten’. ‘Christenen praten met christenen over christelijke dingen, ik denk niet dat dat iets nieuws is.’

De leider van de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .