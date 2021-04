CIO ontstemd over wetsvoorstel kerksluiting

Utrecht

Als de wet er komt, kunnen burgemeesters locaties waar corona is uitgebroken voor maximaal tien dagen sluiten. Aanvankelijk ging het alleen om bijvoorbeeld kantoren en winkels, maar na advies van de Raad van State besloot het kabinet ook religieuze instellingen in dat rijtje op te nemen.

Het CIO, dat namens zo’n dertig kerkgenootschappen contact met de overheid onderhoudt, is daar bepaald niet gelukkig mee. Het contactorgaan heeft in deze coronapandemie, na overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), kerken geregeld van advies voorzien wat wel en niet verantwoord is. Die advisering is volgens het CIO serieus genomen: kerken houden hun diensten digitaal of laten een beperkt aantal bezoekers toe. Door di..

