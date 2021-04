Moslimgeestelijke Yusuf al-Qaradawi (94) in slechte toestand door corona

Doha

Aanvankelijk waren de berichten positief, toen deze maand bleek dat Al-Qaradawi (94) besmet was met het virus. Dinsdag riep de Internationale Unie van Moslimgeleerden (IUMS) echter op voor hem te bidden, omdat zijn situatie zorgelijk was.

‘We hopen dat de rechtvaardige gebeden van gelovige vastende mensen zijn ziekte temperen en zijn herstel bespoedigen’, schreef de organisatie. Al-Qaradawi is een van de oprichters van de IUMS, die verbonden is aan de Moslimbroederschap. Zelf was hij jarenlang lid van die broederschap.

In honderden publicaties en fatwa’s (geestelijke adviezen) heeft Al-Qaradawi, geboren in Egypte, zich over talloze onderwerpen uitgesproken, van democratie en interreligieuze dialoog tot homoseksualiteit en vrou..

