Evert Kuijt: ‘Het is als schrijver opgaan, blinken en verzinken, maar dat is niet erg’

‘Hij is in 1987 verongelukt, hier vlak bij Giessen, op het Munnikenland nabij Slot Loevestein. Hij zat op een melkwagentje achter een trekker die moest uitwijken voor een tegenligger. Toen is hij eraf gevallen en kwam onder de wielen van de tractor. Mijn vrouw en ik hebben hem niet meer mogen zien omdat hij ernstig beschadigd was. Gert Harm, dertien en een half jaar was hij. Kijk, daar staat een mooie kleurenfoto van hem, gemaakt in het gemeentehuis tijdens een bruiloft die hij bijwoonde, vandaar dat hij er zo netjes op staat. In de periode na zijn overlijden hebben we een bijzondere geestelijke tijd gehad. We twijfelden er geen moment aan dat onze zoon bij Jezus was, iets wat in de kringen waarin ik ben groot geworden – de Gereformeerde..

