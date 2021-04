Preekwedstrijd over weerbarstige bijbelteksten

Liberaal Christendom schrijft een preekwedstrijd uit over bijbelteksten die in het verleden zijn gebruikt om onrecht te rechtvaardigen. ‘Over weerbarstige teksten moet juist gepreekt worden.’

Juist over moeilijke teksten moet gepreekt worden, vinden de theologen van Liberaal Christendom. Daarom schrijven ze een preekwedstrijd uit over teksten die in het verleden zijn gebruikt om onrecht te rechtvaardigen.

Amsterdam

Er zijn van die bijbelteksten waar dominees niet graag over preken. Zoals passages die in het verleden zijn gebruikt om racisme te rechtvaardigen of om joden de schuld te geven van de holocaust. De preekwedstrijd van het theologencollectief Liberaal Christendom daagt theologen en leken uit om juist over die teksten een preek te schrijven. Tot 1 september kunnen deelnemers hun preek insturen. Zij kunnen kiezen uit vier bijbelgedeelten die in het verleden zijn gebruikt om onrecht te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld Genesis 9 vers 24 en 25, de tekst waarin Noach zijn zoon Cham vervloekt na zijn dronkenschap. ‘Die tekst heeft mede bijgedragen aan discriminatie van mensen met een donkere huidskleur. Zwarte mensen zouden afstammen van de ..

