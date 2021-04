Verontwaardiging in Australië over pinkstergeloof van minister-president

De Australische premier Scott Morrison van de Conservatieve Partij heeft zijn pinkstergeloof nooit onder stoelen of banken gestoken, maar een recente video van hem waarin hij getuigt hoe hij zijn geloof als politicus beleeft, zorgt voor opschudding in Australische media.

Canberra

Als gastspreker voor de nationale conventie van christelijke kerken drong de Australische premier Scott Morrison er afgelopen 20 april bij Australische christenen op aan hem ‘te helpen Australië te helpen’. Hij zei bovendien te geloven dat hij en zijn vrouw Jenny geroepen zijn om ‘Gods werk’ te doen in hun zending.

In de video die is vrijgegeven door de evangelicale Vineyard Christian Church – een video die de premier bewust niet op officiële overheidskanalen wilde hebben – spreekt hij over hoe zijn geloof hem dagelijks leidt. ‘Ik kan de wereld niet redden, wij kunnen dat niet. Maar wij geloven in Iemand die dat wel kan!’

De regeringsleider spreekt verder over de bij charismatische christenen veelvuldig gebezigde praktijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .