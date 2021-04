‘De middelste dagen van de Ramadan voelen als de pandemie: is het nu nóg niet voorbij?’

Vandaag is de achttiende dag van de Ramadan. Het nieuwe is eraf, het einde is nog niet in zicht. Het midden van de islamitische vastenmaand voelt als het ‘nieuwe normaal’, twitterde theoloog amina wadud (ze schrijft haar naam met kleine letters, omdat het Arabisch geen hoofdletters kent) deze week. Het lijkt volgens haar op de lockdown in de corona-pandemie: ‘Je hoeft het niet leuk te vinden, je moet het gewoon doen.’

amina wadud: 'De cultuur in Indonesië is erg gender-inclusief.'

Jakarta

De Amerikaanse wadud heeft als theoloog baanbrekend werk verricht. Ze was begin jaren negentig de eerste die de Koran theologisch interpreteerde vanuit het perspectief van een vrouw. Ook baarde ze opzien door in 2005 voor te gaan in het vrijdaggebed, iets waarvan veel moslims vinden dat alleen mannen het mogen. Ze woont tijdens de corona-pandemie tijdelijk in Indonesië.

De tweets van wadud over de Ramadan zijn levendig. Ze verbaast zich erover dat sommige Indonesische moskeeën al twee uur voor zonsopgang met een gebedsoproep de mensen wakker maken. En ze schrijft over de muggen, waarvoor ze zeer allergisch is: ‘Mochten jullie het je afvragen: nee, ik heb stoppen met schelden niet op mijn to-do-lijst gezet voor de Ramadan. Deze ..

