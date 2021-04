Jeruzalemse ‘nep-rabbijn’ ervan beschuldigd evangelist te zijn

Jeruzalem

De man is afkomstig uit de Amerikaanse staat New Jersey en zou als een soort undercoverevangelist te werk gaan. De organisatie Beyneynu, die missionaire activiteiten in Israël in de gaten houdt, zegt hem al langer in het vizier te hebben. De man doet zich in ieder geval voor als ultra-orthodoxe jood. Hij draagt de kleding die daarbij past en begeleidt huwelijksceremonies van joodse stellen. In het geheim zou hij echter mensen tot het christendom willen bekeren. Dat is strikt genomen niet verboden in Israël. Toch wordt evangelisatie onder joden in Israël gezien als een bedreiging, omdat ze wereldwijd een kleine minderheid zijn.

De man in kwestie heeft tegen een lokale nieuws..

