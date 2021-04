In de voetsporen van pater Frans

Een pelgrimstocht van ruim 145 kilometer ter ere van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt. Met de Walk for Homs wil Anne Claire van der Lugt het levenswerk van haar oom voortzetten.

Amsterdam

De dood van haar oom op 7 april 2014 herinnert Anne Clair van der Lugt (39) zich nog als de dag van gisteren. Ze was net begonnen bij een nieuwe opdrachtgever toen haar vader ’s ochtends belde met het vreselijke nieuws over de moord op zijn oudere broer, pater Frans van der Lugt. ‘De directeur van het bedrijf vroeg, gekscherend bedoeld, of dat soms mijn oom was. “Ja”, zei ik, “dat is mijn oom.” Het was opeens heel erg stil in de kantoortuin.’

Ze vertrok naar haar familie in Noordwijk om samen het nieuws op CNN te volgen. Een bizarre ervaring, via de Amerikaanse nieuwszender waren ze getuige van de begrafenis van oom Frans in de tuin van het klooster waar hij woonde.

Van der Lugt kreeg begi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .