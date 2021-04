Wie verzint verzonnen verhalen? Het is moeilijk om bij te houden wat feiten zijn en wat verzinsels

De lentesneeuw van een paar weken geleden deed me denken aan de winter, aan Kerst en aan een verhaal dat ik hoorde toen ik kind was. Ik groeide op in Zomba, een stad in de bergen in het zuiden van Malawi. Hoewel het er niet erg koud is, heeft het een landschap en een klimaat waarin pijnbomen het goed doen. Zodoende hebben sommige christenen daar de gewoonte om lange pijnboomtakken te gebruiken als kerstboom. Hele bomen omhakken voor dat doel is verboden, omdat dat niet duurzaam is.

Ik herinner me een verhaal dat ik als kind hoorde. Het ging over de vraag waarom we die traditie van kerstbomen hebben, terwijl het nergens in de Bijbel over kerstbomen gaat. Een ouder nichtje wist te vertellen dat Jezus aan een pijnboom is gestorven, en dat we..