Palmpasen in Jeruzalem

Oosters-orthodoxe christenen vieren deze week de Stille Week, en gedenken dan het lijden van Christus. Afgelopen zondag was het orthodox Palmpasen. In het goeddeels coronavrije Jeruzalem vierden onder meer deze Ethiopisch-orthodoxe christenen dat bij de Heilig Grafkerk met een processie en palmtakken, vlakbij de plek waar Jezus ooit de oude stad binnenreed op een ezel. Er zijn wereldwijd ongeveer 300 miljoen orthodoxe gelovigen. In tegenstelling tot rooms-katholieke en protestantse christenen houden ze nog vast aan de oude Juliaanse kalender bij het bepalen van de paasdatum. Orthodox Pasen valt dit jaar op 2 mei.