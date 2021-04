Voormalig Op Goed Gerucht-voorzitter René van der Rijst (1964-2021)

Vijf jaar lang was de Haarlemse dominee René van der Rijst voorzitter van de progressieve predikantenvereniging Op Goed Gerucht, totdat hij die functie in september vorig jaar vanwege zijn ziekte moest neerleggen. Hij is 56 jaar geworden.

Van der Rijst was daarnaast meer dan twintig jaar predikant van de Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam, en auteur van verschillende boeken. Hij was naast theologie zeer geïnteresseerd in kunst, muziek en filosofie.

In september verscheen er nog een boek van zijn hand: Het geschenk van vertrouwen. De maakbare samenleving voorbij. Daarin stelt de predikant dat de samenleving niet nóg meer controle en kritische vragen nodig heeft, maar vooral vertrouwen in elkaar. ‘Ik ben vertrouwen vooral gaan zien als iets dat er is, dat we niet hoeven te verdienen, maar waar we wel goed voor moeten zorgen - door voor elkaar te zorgen’, zei hij daarover in een interview.

Van der Rijst studeerde theologie aan de Universiteit van Am..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .