Marijke Metz vertrokken bij Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Marijke Metz is opgestapt als ambtelijk secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) dat de belangen behartigt van 27 christelijke en 3 joodse kerkgenootschappen.

Utrecht

Zij was in februari in dienst getreden als beleidsmedewerker juridische zaken bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en daarmee tevens de nieuwe ambtelijk secretaris en woordvoerder van het CIO. In haar functie behandelde zij juridische en bestuurlijke dossiers op het gebied van kerk en staat. Ook behartigde zij de belangen van de leden van het CIO bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

Volgens een woordvoerder is Metz zelf vertrokken om ‘persoonlijke redenen’. Er wordt gezocht naar een opvolger. Dat zal volgens haar een aantal maanden vergen. Intussen worden..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .